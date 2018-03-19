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17 Yaşındaki Kızı Tacizden Yargılanan Polis, İlk Duruşmada Tahliye Edildi

17 YAŞINDAKİ KIZI TACİZDEN YARGILANAN POLİS, İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 45 yaşındaki polis memuru, 17 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Polis memuru, 29 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Tarih : 19 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : 17 Yaşındaki Kızı Tacizden Yargılanan Polis, İlk Duruşmada Tahliye Edildi(10/10)6

Geçen yıl Eylül ayında, Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini iddia eden B.A.'nın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayetin ardından Çaycuma Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından polis O.Ç., 'cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı. Hazırlanan iddianamede O.Ç. hakkında, 'cebir tehdit kullanarak kişi hürriyetini yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz' suçlarından 29 yıl hapis cezası talep edildi.

POLİS MEMURU SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık O.Ç., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ifade veren O.Ç., suçlamaları kabul etmedi.

TAHLİYE EDİLDİ

O.Ç.'nin mesai arkadaşları da duruşmada tanık olarak ifade verdi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller, sanığın alacağı ceza miktarı ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak O.Ç.'nin tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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