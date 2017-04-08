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17 yaşındaki kıza taciz cinayetle bitti

17 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ CİNAYETLE BİTTİ

Manisa'da cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulunan şahsı, 17 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öldürdüklerini itiraf eden kadın, kocası ve kızları tutuklandı.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:26
Puan Ver : 17 Yaşındaki Kıza Taciz Cinayetle Bitti(7/10)4


Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi Kırcali mevkisinde geçen 5 Nisan sabahı bir erkek cesedi bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elleri ve ayakları arkadan bağlanmış cesedin, Turgutlu ilçesinde yaşayan Mehmet K.'ya (41) ait olduğunu belirledi.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sert bir cisimle defalarca vurulduktan sonra öldürüldüğü tespit edilen Mehmet K.'nın cep telefonunda en son Gül K.(37) ile konuştuğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gül K. ifadesinde suçunu itiraf ederek, Mehmet K.'yı, eşi Ömer K.(42) ile birlikte Turgutlu'daki evinde öldürdüklerini ve daha sonra Şehzadeler ilçesindeki sazlık alana attıklarını söylediği öğrenildi. Gül K.'nın Mehmet K.'yı ilk eşinden olan kızı D.A.'ya (17) cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüklerini iddia etti. Gül K.'nın ifadesi üzerine jandarma ekipleri, Ömer K. ile kızı D.A.'yı gözaltına aldı. Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 



kaynak:sabah








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