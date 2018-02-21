Adana'da 17 yaşındaki liseli genç, öldürdüğü kişiye son sözünü sorduğunu ve adamın, "Beni sevdiğimin yanına gömün" dediğini itiraf etti.

Adana'da 17 yaşındaki liseli genç, ifadesinde öldürdüğü adamın son sözünün, "Beni sevdiğimin yanına gömün" olduğunu itiraf etti.

LİSELİ GENCİN AKRABASIYLA AŞK YAŞIYORMUŞ

Oto yıkamacı Ramazan Salıç, liseli Yusuf Y.'nin uzaktan akrabası olan evli bir kadınla bir süre aşk yaşadı. İki aile arasında bu sebepten dolayı husumet oluştu. Yusuf Y. ile Salıç olay günü buluşup otomobili park ettikleri boş tarlada içki içmeye başladı.

İKİLİ ALKOLLÜ SOHBET EDERKEN TARTIŞTI

Bir süre sohbet eden Yusuf Y. ile Salıç arasında aynı sebepten tartışma çıktı. İddiaya göre Salıç, liseli Yusuf'a, "Senin ailen haksız, hepsini öldüreceğim" dedi.

SON SÖZÜ: BENİ SEVDİĞİMİN YANINA GÖMÜN

Daha sonra Salıç, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile havaya ateş açmaya başladı.

Alkolün etkisiyle yere düşen Salıç'ın elinden tabancayı alan Yusuf Y. ise "Son isteğin var mı?" dedi.

Öldürüleceğini anlayan Salıç ise katil zanlısına " Beni sevdiğimin yanına gömün" dedi. Bunun üzerine Y., Salıç'ı öldürdü.

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OKULA GİTTİ

Cinayetin ardından kaçmak isteyen Yusuf Y. karanlıkta tarlanın yanından geçen dereye düştü. Daha sonra kendi imkanlarıyla saplandığı yerden kurtulup evine gitti. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi okula giden Yusuf Y. derslerine girdi. Tarlasını sulamaya gelen vatandaşlar Salıç'ın cansız bedenini görünce polisi aradı.

ÖZEL EKİP, OKULDA YAKALADI

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, cinayetin bir an önce aydınlatılması talimatını verdi. Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sadettin Kırkhan, Cinayet Büro dedektiflerinden oluşan özel ekibi kurdu.

Yumurtalık ilçesine giden polisler, görgü tanıklarının ifadesi aldı. Salıç'ın en son Yusuf Y. ile görüldüğünü öğrenen dedektifler harekete geçti. Polis bunun üzerine okula giderek Yusuf Y.'yi yakaladı.

"İÇKİ İÇTİK ONU ÖLDÜRDÜM"

Liseli zanlı ilk ifadesinde polislere, "İçki içtik. Bir süre sonra aramızda tartışma çıktı. Yanımda silahla havaya ateş açmaya başladı. Yere düşünce silahı elinden aldım. Yanına gidip, 'Son isteğin nedir?' diye sordum.' Bana, 'Beni sevdiğimin yanına gömün' dedi. Sonra üzerine doğru rastgele ateş açtım. Oradan ayrıldım" dedi. Cinayet zanlısının sorgusu devam ediyor.

Kaynak: haberinburada