17 YAŞINDAKİ GENÇ, ÇAKMAK GAZI ÇEKERKEN HAYATINI KAYBETTİ
Karabük'te 17 yaşındaki genç arkadaşlarıyla çakmak gazı çekerken komaya girerek öldü.
Karabük'te arkadaşı ile birlikte çakmak gazı çeken 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
ÇAKMAK GAZI ÇEKİYORLARDI
Edinilen bilgiye göre, olay Karabük merkeze bağlı Yeşilmahalle Özdemir Caddesinde yolun kenarında bulunan elektrik trafosunun altında gerçekleşti. İddiaya göre burada arkadaşı Fatih B. ile birlikte çakmak gazı çeken Soner Sivritepe bir müddet sonra komaya girerek hareketsiz olarak yere yığıldı.
AMBULANS GELDİĞİNDE ÖLMÜŞTÜ
Bunun üzerine Fatih B. durumu arkadaşlarına ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları kontrolde Soner Siviritepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı şekilde çakmak gazı çektiği belirlenen ve durumu ciddi olan Fatih B. ise 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ÇAKMAK GAZI TÜPLERİ İLE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından gencin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada olay yerinde bulunan 3 adet çakmak gazı tüpü ile boş içki kutularını muhafaza altına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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