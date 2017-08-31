Son dönemlerde her yaptığı olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından +18'lik küfür ve fotoğraf paylaşması tepki çekti.

Şu sıralarda 'Sen Olsan Bari' isimli şarkısıyla büyük beğeni toplayan Aleyna Tilki, son paylaşımı ile herkesi şaşkına çevirdi. Genç şarkıcı, sosyal medya hesabından küfür içerikli bir fotoğraf yayımladı.

MESAJI DA KÜFÜR İÇERİKLİ

Parmak işareti yapan brokoli fotoğrafına küfür içerikli bir mesaj yazan 17 yaşındaki şarkıcının, bu kareye gülücük emojisi koyması şaşkınlık yarattı.

YADIRGANDI

Aleyna Tilki'nin kendisi gibi çocuk yaştaki takipçileriyle küfür içerikli bir fotoğraf paylaşması yadırgandı.

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada