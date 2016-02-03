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17 milyon öğrenciye müjdeli haber

17 MİLYON ÖĞRENCİYE MÜJDELİ HABER

MEB, yarıyıl tatilinde başlattığı ödev uygulamasını eğitim döneminde de devam ettirecek.

Tarih : 03 Şubat 2016, 09:14
Puan Ver : 17 Milyon Öğrenciye Müjdeli Haber(9/10)10


Öğrencilere artık daha az ev ödevi verilecek. Ödev yoğunluğunu Talim Terbiye belirleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), bu yıl başlattığı ödevsiz yarıyıl tatili uygulamasını eğitim-öğretim döneminde de devam ettirecek. Öğrencilerin daha fazla sosyalleşmesi için ev ödevi yükü hafifletilecek.



İkinci dönemde başlatılması planlanan uygulama ile tüm okullar öğrencilere fazla ödev verilmemesi konusunda uyarılacak. MEB, daha az ev ödeviyle öğrencilerin sanata ve spora, daha çok kitap okumaya teşvik edilmesini amaçlıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmemesi konusunda da okullara kesin talimat vermişti.



TEK ELDEN DÜZENLEME



17 milyonu aşkın öğrenciyi ilgilendiren uygulama 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında daha da resmileştirilecek. Ödev yoğunluğu okul tarafından değil yine Bakanlık tarafından belirlenecek. Öğrencilere hangi konulardan ne kadar ödev verileceği, ödevin içeriği ve kazanımları her yılın başında Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenecek. Türkiye genelindeki her okul Kurul'un belirlediği çerçeve ve yoğunlukta öğrencilere ödev verecek.



SADE VE NİTELİKLİ MÜFREDAT



Öğrencileri ağır ders yükünden kurtarmak için bazı düzenlemeler yapan MEB, müfredatta da sadeleştirme çalıştırmalarına devam edecek. Daha önce matematik ve geometri müfredatındaki değişikliklerin ardından fizik, kimya ve biyolojide de sadeleştiririlecek. Öğrencilere sade ancak daha nitelikli bilgiler kazandırılacak.








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