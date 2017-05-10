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17 mayıs galatasaray bayramı olarak kutlanacak

17 MAYIS GALATASARAY BAYRAMI OLARAK KUTLANACAK

Galatasaray Futbol Takımı'nın UEFA Kupası'nı kazandığı 17 Mayıs gününün "Galatasaray Bayramı" olarak kutlanacağı bildirildi.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 13:16
Puan Ver : 17 Mayıs Galatasaray Bayramı Olarak Kutlanacak(5/10)7


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2000, Galatasaray tarihinin mihenk taşlarından biri... Şanlı tarihinde 'İlk'lere ve 'En'lere imza atan bu büyük camianın unutulmaz anlarından biridir Kopenhag'ta kaldırılan UEFA Kupası.. Bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamak Galatasaraylıların en büyük hakkı. Bu nedenle bu seneden başlayarak ve düzenli hale getirilecek bir şekilde 17 Mayıslar Galatasaray Bayramı olarak kutlanacak." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamaya göre, Galatasaray'ın Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) ile geçen sene yaptığı anlaşma sonrası bayramın UNDP'nin "Hedefler için Goller" projesi kapsamında bir maçla da kutlanması planlanıyordu. Fakat geçen hafta açıklanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmaları takvimi nedeniyle UNDP ile planlanan ve Galatasaray Bayramı'na dahil edilecek "Şöhretler Maçı" ileri bir tarihe ertelendi.



Bu karşılaşma yerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 17 Mayıs'ta kutlanacak zaferin mimarı olan ve 1996-2000 arası dört sene üst üste şampiyon olarak tarihe geçen kadro, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bir araya gelecek.



 



kaynak:sabah








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