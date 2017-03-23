17 İLDE OPERASYON! ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI...
İstanbul merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişteki Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten çıkarılan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 60 emniyet personelinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
kaynak:milliyet
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