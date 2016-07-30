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17 gazeteci tutuklandı

17 GAZETECİ TUTUKLANDI

Darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 gazetecinin sorgusu tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen gazetecilerden 17'si tutuklanırken 3'ü serbest bırakıldı

Tarih : 30 Temmuz 2016, 09:48
Puan Ver : 17 Gazeteci Tutuklandı(7/10)4


Darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 41 gazeteci hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında Nazlı Ilıcak ve Bülent Mumay'ın da bulunduğu şüphelilerin 20'si dün adliyeye sevk edildi.



Fuat Avni sorusu



İfade işlemi sırasında şüphelileri, “Hangi okullarda okudunuz?”, “FETÖ üyesi misiniz?”, “Fuat Avni'yi tanıyor musunuz?” şeklinde sorular yöneltildiği öğrenildi. Nazlı Ilıcak'a ise ayrıca, “FETÖ ile organik bir bağınız var mı?”, “Herhangi bir talimat alıyor musunuz?” ve “Bugün Gazetesi'nde neden yazıyorsunuz?” sorularının sorulduğu öğrenildi. Gazeteci Bülent Mumay savcılık sorgusunda cemaat ile herhangi bir bağının olmadığını söyleyerek, “Bu terörist gruba bağlı herhangi bir yayın organında görev almadım. Benim bağlı olduğum tek kurum Türkiye gazeteciler Cemiyeti'dir” dedi.



Mumay, adli kontrol şartı uygulanmaksızın serbest bırakılırken, tutuklanmaları talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 20 gazeteciden Nazlı Ilıcak, Seyid Kılıç, Haşim Söylemez, Emre Soncan, Cuma Ulus, Bayram Kaya, Büşra Erdal, Habip Güler, Ufuk Şanlı, Ali Akkuş, Abdullah Kılıç, Yakup Çetin, Mustafa Erkan Acar, Cihan Acar, Hüseyin Aydın, Bünyamin Köseli ve Cemal Azmi Kalyoncu “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasından tutuklandı. Gazeteciler, Mehmet Gündem, Yakup Sağlam ve Arda Akın ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Dışarıda ailesi tarafından karşılanan Bülent Mumay, “Gazeteci tutuklamak doğru bir şey değil. Bu ülke başka hatalar yapsın, aynı hataları tekrarlamasın' dedi. Öte yandan Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından iptal edilen basın kartı sayısı 330'a yükseldi.








Etiketler: 17  Gazeteci  Tutuklandı    haber

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