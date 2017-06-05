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17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

17 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kahramanmaraş'ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 08:57
Puan Ver : 17 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi(5/10)3




Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yapılan operasyonda 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonda kaçak sigaralarla birlikte yakalanan 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah










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