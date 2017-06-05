

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yapılan operasyonda 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonda kaçak sigaralarla birlikte yakalanan 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.







kaynak:sabah