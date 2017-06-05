17 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Kahramanmaraş'ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yapılan operasyonda 17 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonda kaçak sigaralarla birlikte yakalanan 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
kaynak:sabah
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