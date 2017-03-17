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17 bin liralık borç 4 bin liraya inecek!

17 BİN LİRALIK BORÇ 4 BİN LİRAYA İNECEK!

2012 yılında yürürlüğe giren ve yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren Genel sağlık Sigortası'nda (GSS) 1 Nisan'da yeni bir dönem başlayacak.

Tarih : 17 Mart 2017, 11:15
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2012 yılında yürürlüğe giren ve yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren Genel sağlık Sigortası'nda (GSS) 1 Nisan'da yeni bir dönem başlayacak.



Yaklaşık 5 milyon kişinin binlerce liraya ulaşan GSS prim borçları yeniden hesaplanacak. 1 Ocak 2012 tarihinden beri tavandan GSS primi ödemek zorunda olan bir kişinin borcu 17 bin 489 liradan 3 bin 989 liraya inecek. Gecikme ceza ve faizleri silinecek. 2.7 milyon kişi ise aylık 53.33 lira prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanacak.



 



kaynak:sabah








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