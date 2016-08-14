

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Ağustos 2016 Çarşamba günü Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Haymana, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle ilçelerinde, Bartın'ın Amasra, Merkez ve Ulus ilçelerinde, Çankırı'nın Korgun ve Yapraklı ilçelerinde, Karabük'ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Kırıkkale merkezde ve Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Kilimli ve merkez ilçelerine bağlı bazı mahalle ve sokaklarda çeşitli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Açıklamada, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi. Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin uygulanacağı il ve ilçeler şu şekilde:



“Ankara



Akyurt İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Karacalar Mahallesi Karacalar - Karagüney - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Altındağ İlçesine 09:30 - 17:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ahiler Mahallesi Çağdaş - Sokak/Sokaklarına Alemdağ Mahallesi 1019/1 - Orhan Kemal - 981 - 1033 - Sokak/Sokaklarına Battal Gazi Mahallesi Beşikkaya Mahallesi 1981 - 1981/1 - 1979 - 1977 - 1978 - 1983/3 - 1944 - 1983/4 - 1942 - 1915/1 - 1909 - 1910/2 - 1906 - 1905 - 1900 - 1904 - 1896 - 1898 - 1903 - 1893 - 1894 - 1891 - 1892 - 1945 - 1945/1 - 1968/1 - 1968 - 1976 - 1966/5 - 1949 - 1951 - 1967 - 1956 - 1955 - 1966 - 1964 Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Altındağ İlçesine 09:31 - 17:31 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ahiler Mahallesi Çağdaş - Sokak/Sokaklarına Beşikkaya Mahallesi 1981 - 1981/1 - 1979 - 1977 - 1978 - 1983/3 - 1944 - 1983/4 - 1942 - 1915/1 - 1909 - 1910/2 - 1906 - 1905 - 1900 - 1904 - 1896 - 1898 - 1903 - 1893 - 1894 - 1891 - 1892 - 1945 - 1945/1 - 1968/1 - 1968 - 1976 - 1966/5 - 1949 - 1951 -1967 - 1956 - 1955 - 1966 - 1964 - 1966/4 - 1963 - 1972 - 1973 - 1958 - 2015 - 2019 - 2021 - 2018/1 - 2015/1 - 1337/1 - 1999/2 Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Beypazarı İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Dibekören Mahallesi Sokak/Sokaklarına Kabaca Mahallesi Üreğil - Uruş Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Beypazarı İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kırbaşı Bucak Kırşeyhler Köyü Mahallesi sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Çankaya İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bademli Dere Mahallesi Şemsettin Günaltay - 262 - 263 - Sokak/Sokaklarına Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay - Sokak/Sokaklarına Kırkkonaklar Mahallesi Tacettin Çınar - 289 - 293 - 286 - 366 - 367 - Şemsettin Günaltay - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Çankaya İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bademli Dere Mahallesi 257 - 258 - 259/1 -259/2 - Şemsettin Günaltay - 264 - 263 - 260 - 259 - 266 - Sokak/Sokaklarına Kırkkonaklar Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.



Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Atatürk Mahallesi Ağda - Fecir 2 - Şehit Mustafa Erciğez - Ceren 3 - Çağatay - Şener - Şehit Bülent Öztürk - Fecir - Bademlik - Katip Çelebi - Karakoç - Akşemsettin - Molla Fenari - Gelibolu - Zirve - Ceren 1 - Kahraman 6 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Yukarı Çavundur Mahallesi Mimar Sinan - 23.- Direkli Mevki - Sokak/Sokaklarına Susuz Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.



Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Yukarı Çavundur Mahallesi Bahçe - Fatih - Mimar Sinan - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Çubuk İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çember - Çermik - Gedik - Kardelen - Çeri - Başak - Ankara (1.Kısım) - Hızır Reis-1 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Elmadağ İlçesine 09:30 - 17:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ediğe Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Elmadağ İlçesine 09:14 - 17:14 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi 549 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Etimesgut İlçesine 09:00 - 10:30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Güzelkent Mahallesi 366 - 368 - Ergenekon - 6 - 7 - 369 - Dumlupınar 30 Ağustos - Harf Devrimi - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Etimesgut İlçesine 11:00 - 12:30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Güzelkent Mahallesi 366 - Ergenekon - 7- 369 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Etimesgut İlçesine 14:00 - 16:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Güzelkent Mahallesi 2616 - Ergenekon - 404 - 6 - 717 - 389 - 713 - 723 - 722 - 727 - 2617 - 728 - 730 - 731 - 732 - 733 - 720 - 726 - Lozan Barışı - 721 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Evren İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çatalpınar Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji Verilemeyecektir.



Haymana İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Sarıdeğirmen Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yayla Mahallesi 1511 - 1519 - 1492 - 1504 - 1510 - 1512 - 1508 - 1515 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yayla Mahallesi 1511 - 1502 - 1498 - 1470 - 1487 - 1494 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Abidinpaşa Mahallesi 328 - Bağlarbaşı - Kırkağaç - Limonlu - Tıp Fakültesi - Şadırvan - Sokak/Sokaklarına Aşık Veysel Mahallesi Ekenler - Kumluca - Küçükkuyu - Tıp Fakültesi - Kınalı El - Şadırvan - Sokak/Sokaklarına Saimekadın Mahallesi Tıp Fakültesi - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Başak Mahallesi Esentepe - Yavuz - 1664 - 1665 - 1663 - 1662/1 - 1641 - 1640 - Sokak/Sokaklarına Ekin Mahallesi 1639 - 1663 - 1636 - Esentepe - 1638 - Yavuz - Avşar - 1635- Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Başak Mahallesi Esentepe - 1664 - 1665 - 1662/2 - 1663 - 1670 - 1660 - 1661 - 1659 - 1667 - Özalp - 1669 - Avşar - 1668 - Sokak/Sokaklarına Ekin Mahallesi Özalp - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ekin Mahallesi 1642/2 - Gevaş - Özalp - 1642/7 - 1624 - 1646 - 1644 - 1649 - 1648 - 1645 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Mamak İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Başak Mahallesi 1654 - 1656 - 1661 - 1655 -Karapürçek - Özalp - Avşar - Sokak/Sokaklarına Ekin Mahallesi Bostancık - Gevaş - Özalp - 1642/12 - 1642/8 - Avşar - 1642/10 - 1653 - 1646 - 1652 - 1644 - 1651 - 1648 - 1650 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Nallıhan İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Akdere Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Nallıhan İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Atatürk Mahallesi Cumhuriyet 4 - Cumhuriyet 5 - Hürriyet 6 - Hürriyet 7 - Hürriyet 8 - Hürriyet 9 - Cumhuriyet - Hasandede - Hürriyet - Hürriyet 1 - Hürriyet 10 - Cemre- Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Polatlı İlçesine 09:00 - 13:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Mehmetakif Mahallesi Sarıyer - Süleyman Çelebi - Canata - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Polatlı İlçesine 13:00 - 18:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir



Pursaklar İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Peçenek Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt - Türkmen - Sokak/Sokaklarına Altınova Mahallesi Necip Fazıl - Mevlana - Mehmet Akif Ersoy - Kıbrıs - Akşemsettin - Şeyh İpek - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Pursaklar İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Peçenek Mahallesi Gicik - Sokak/Sokaklarına Peçenek Serpmeleri - Sokak/Sokaklarına Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altınova Mahallesi Necip Fazıl - Mevlana - Gicik - Yağmur - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Pursaklar İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Yıldırım Beyazıt - Arslan - Bülbül - Çeşme - Karabey - Hacı Bayram Veli - Fatih. - Sokak/Sokaklarına Altınova Mahallesi Enerji Verilemeyecektir.



Sincan İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle 29 Ekim Mahallesi 65 - 778 - 781 - 782 - 785 - 786 - 787 - 789 - 790 - Yunus Emre - 788 - 779 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Yenimahalle İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yakacık Mahallesi 3579 - 3586 (Kırandağ Mevki Aski Pn7 Pompa) - 3578 - 3577 - 3576 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Yenimahalle İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Yakacık Mahallesi 3590 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Bartın



Amasra İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Kum Mahallesi Hamam - Turgut Işık - Çekiciler - Özdemirhan - Cumhuriyet - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Amasra İlçesine 09:00 - 16:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Şükürler Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Teiaş Çalışması Nedeniyle Güzelcehisar Köyü Merkez (Kapaklı) Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ulus İlçesine 09:00 - 12:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Gökpınar Köyü Cami Yanı Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ulus İlçesine 09:00 - 12:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Şirinler Köyü Aşağı Avlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ulus İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Kumluca Bucak Kumluca Köyü Yeni Mahallesi Bebükler - Kumluca Bucak Bebükler Çınar - Kumluca Bucak Okul - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Çankırı



Korgun İlçesine 09:00 - 11:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Büyük Mahallesi Akçay - Bilgiç - Göktaş -Keskin - Kurşunlu - Mitik - Okul - Park - Sanayii - Öğdü - Şimşek - Belediye - Güney - Oğuz - Sokak/Sokaklarına Doğu Mahallesi Ilgaz - Koçak - Sep - Zafer - Şahin - Şht. J. Onb Hakan Işık - Ayhan - Baraj - Belediye - Doğru - Bahçe İçi Kışlalar - Sokak/Sokaklarına Uludağ Mahallesi Sipahi - Ünlü - Şht.T.Onb.Muharrem Öztürk - Efe - Eser - Kaymak - Koru Kent - Oluk - Kartal - Kurşunlu



Yapraklı İlçesine 09:00 - 11:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Buluca Köyü Büyük Cami Mahallesi İğdir Köyü Yakadere Köyü Yukarıöz Köyü Şeyh İsmail Mahallesi Bozkurt - Dr.Sadık Ahmet - Ebru Bekri Sıddık - Uludere - Kardelen - Mazlum - Mimar Sinan - Ağılınkaş - Tekke - Tosya - Uslu - Yağmur - Yaşar Doğu - Yeşil Yayla - Çağrı Çıkmazı - Bayır - Nevzat Ayaz - Sokak/Sokaklarına Şeyh İsmail Rumi Camii - Ekerbiçer - Sağlık - Yüklü Çankırı - İkizören - Mehmet Ağa - Mezarlık - Kıble - Eminler Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Karabük



Eskipazar İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Çaylı Köyü Gövez Mahallesi Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Merkez İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bulak Köyü Harmanlar Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ovacık İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Avlağıkaya Köyü Emirler Mahallesi Hoca Mahallesi Merkez Mahallesi Karşı Mahallesi Belen Dabaz Ali Mahallesi Ali Bey Mahallesi Doğanlar Yiğitler Mahallesi Hatipoğlu Hatip mahallesi Doruk Mahallesi Orta Mahallesi İmanlar Eyberler Mahallesi Bediller Mahallesi Ömerler Mahallesi Kışla Pazar Yeri Mahallesi Kahveci Mahallesi Cingiller Mahallesi Koltuk Sülük Mehmetoğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Safranbolu İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Sırçalı Köyü Sorguncuk Mahallesi Yolbaşı Çomakören Mahallesi Demirciler Mahallesi Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Kastamonu



Tosya İlçesine 09:00 - 13:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kınık Köyü Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Kırıkkale



Merkez İlçesine 09:00 - 12:30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Sanayi Mahallesi 1305 - 1306 - 1303 - 1304 - 1315 - 1282 - 1328 - 1329 - 1283 - 1281 - 1316 - 1327 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Merkez İlçesine 13:30 - 17:30 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Fatih Mahallesi Kimeski Mahallesi Karacaali Mahallesi Ulaş Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Zonguldak



Alaplı İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Hallı Köyü Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Alaplı İlçesine 10:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Musabeyli Köyü Merkez Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Çaycuma İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Teiaş Çalışması Nedeniyle Yeşiltepe Mahallesi Güzelyaka Oruçlar Mahallesi Gebeşler Mahallesi Odabaşoğlu Mahallesi Zobalaklar Mahallesi Veliköy Miyesseler Mahallesi Yakademirciler Karagözler Mahallesi Salihler Mahallesi Sünnetçioğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Çaycuma İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Velioğlu Mahallesi İpek - İnce - Çobanyıldızı - Erdoğdu - Samur - Çakmak - Paşaoğlu - Eylül - Kestane - Şirin - Berivan - Kuyu - Serçe - Kadife - Ümit - Ekim - Kasım- Eflatun - Namaztepe - Pınar - Neşe - Merkez - Aktaş - Sahra - Sedef - Ulaş - Nar Ciçeği - Petek - Ata - Vuslat - Afet - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Devrek İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Burhanoğlu Köyü Hacı İmamoğlu Mahallesi Muratoğlu Mahallesi Merkez Mahallesi Manavoğlu Mahallesi Bekiroğlu Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Devrek İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Özbağı Köyü Kozluçay Mahallesi Peksimet- Sokak/Sokaklarına Merkez Mahallesi Susam - Sokak/Sokaklarına Sarnaz Oruçoğlu Mahallesi Enerji Verilemeyecektir



Ereğli İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Uzun Çayır Mahallesi Postacı - Sokak/Sokaklarına Koca Ali Mahallesi Ahmetcikler - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ereğli İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çayırlı Köyü Yeni Mahallesi Merkez Mahallesi İmranlar Osmanlar Kalaycılar Mahallesi Zındancılar Ormanlı Toyfanlı Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Kilimli İlçesine 10:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Bölüm Mahallesi Aksu - Azdavay Cami - Barış - Zirve - Mehmet Özkaya - Orkide - Madenciler - Marangoz Çeşme - Sevgi - Ulus - Yeşil Yayla - Kazım Şalvarcıoğlu - Şirin -Yıldıray Yıldırım - Kanarya - Metin Uğurlu - Tumba - Bülent Ecevit - Babaoğlu - Doğan - Güzel - Kompresör - Pelit - Yayla Tepe - Mustafa Yılmaz - Hacı Selahattin Erkol - Sokak/Sokaklarına Güney Mahallesi Kestanelik - Leylak - Menekşe - Zakkum - İnönü Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Merkez İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Beycuma Bucak Himmetoğlu Köyü Yusufoğlu mahallesi Beycuma Bucak Karşıyaka Mahallesi Beycuma Bucak Merkez Gerdek Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.”