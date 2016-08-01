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167 general ve amiralin ataması yapıldı

167 GENERAL VE AMİRALİN ATAMASI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığının, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 94 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 22 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 general ile GATA Komutanlığından 6 general ve 1 amiralin çeşitli görevlere atanmalarına ilişkin kararı...

Tarih : 01 Ağustos 2016, 23:44
Puan Ver : 167 General Ve Amiralin Ataması Yapıldı(0/10)


Milli Savunma Bakanlığının, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 94 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 22 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 general ile GATA Komutanlığından 6 general ve 1 amiralin çeşitli görevlere atanmalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Milli Savunma Bakanlığı atama kararlarına göre, korgeneralliğe terfi ettirilen Zekai Aksakallı bu rütbeyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevini sürdürecek.



Genelkurmay İstihbarat Başkanlığını Korgeneral Osman Erbaş yürütecek.



Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun atandığı Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) görevini daha önce orgeneral rütbesiyle Kamil Başoğlu yürütüyordu.



Daha önce orgeneral rütbesiyle İhsan Uyar'ın yürüttüğü Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay atandı.








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