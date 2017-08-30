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160 Ton Domates Havada Uçuştu, Sokaklar Kırmızıya Boyandı

160 TON DOMATES HAVADA UÇUŞTU, SOKAKLAR KIRMIZIYA BOYANDI

İspanya'daki "La Tomatina" festivaline katılan 22 bin kişi, birbirlerine 160 ton domates attı. Sokakların kırmızıya boyandığı festivalde, domatesi ezdikten sonra fırlatma kuralı getirildi.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 21:50
Puan Ver : 160 Ton Domates Havada Uçuştu, Sokaklar Kırmızıya Boyandı(7/10)3

İspanya'nın doğusundaki Valencia kentinin Bunol ilçesinde bu yıl 72'ncisi düzenlenen "La Tomatina" adlı festivale katılan 22 bin kişi, 160 ton domatesi birbirlerine fırlattı.

6 KAMYONDAN 160 TON DOMATES DÖKÜLDÜ

Bunol Belediyesi'nin paylaştığı bilgiye göre, ilçe merkezine getirilen 6 kamyondan dökülen 160 ton domatesin kullanıldığı festival için ayrılan sokakları dolduran binlerce kişi 1 saat boyunca domates fırlatarak eğlendi.

DOMATES SAVAŞININ KURALLARI VAR: EZDİKTEN SONRA FIRLATIN

Rahat kıyafetler giyen ve gözlerini korumak için deniz gözlükleri kullanan katılımcılara, domates savaşı alanına cam şişeyle girmeme, üzerindeki tişörtü yırtıp atmama, genel ahlaka aykırı hareket etmeme ve domatesi elinde ezdikten sonra atma gibi bazı kurallar getirildi.

SOKAKLAR KIRMIZIYA BOYANDI

"Domates savaşı" tamamlandığında sokaklar kırmızı renge boyanırken, ilçeden geçen nehrin suyunun bile kırmızı aktığı dikkati çekti.

22 BİN KİŞİ KATILDI

Festivale, 22 bin kişi katıldı. Etkinlik dolayısıyla 740 güvenlik, sağlık ve sivil koruma görevlisi hazır bulundu.

BU YIL FESTİVALİN 72. YILI

Ülkede, 1945'ten bu yana her ağustos ayının son çarşamba günü gerçekleştirilen "La Tomatina"ya yabancı katılımının son yıllarda önemli ölçüde arttığı açıklandı.

KATILANLARIN ÇOĞU YABANCI

Yabancıların, bu yılki katılımcıların yüzde 65'ini oluşturduğu bildirildi. Avrupa dışında ABD, Japonya, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Arjantin ve Kuzey Kore'den de gelenler olduğu bilgisi paylaşıldı.

KATILIM SINIRI KONULDU

İspanya'da 2002 yılında "Uluslararası Turistik Varlık" ilan edilen "La Tomatina" festivalinde "farklılığı koruma ve güvenliği sağlamak" için bazı değişiklikler yapıldığını söyleyen festival sorumlularından Rafael Perez, "2005-2012 yıllarında ciddi sorunlar yaşıyorduk, çünkü 50 bine yakın insan geliyordu. Bu durum, Bunol halkını da rahatsız ediyordu. Bu yüzden katılım sınırı koyuldu." dedi.

GİRİŞ ÜCRETLİ OLDUĞU İÇİN EKONOMİYE KATKISI VAR

Son beş yıldır girişi ücretli olan "La Tomatina", yaklaşık 9 bin 500 nüfuslu Bunol ilçesine 300 bin avroluk ekonomik katkı sağlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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