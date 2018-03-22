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160 Sağır ve Dilsiz Vatandaşı Kooperatif Kurma Bahanesiyle 11 Milyon TL Dolandırdılar

160 SAĞIR VE DİLSİZ VATANDAŞI KOOPERATİF KURMA BAHANESİYLE 11 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile toplam 11 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Tarih : 22 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : 160 Sağır Ve Dilsiz Vatandaşı Kooperatif Kurma Bahanesiyle 11 Milyon Tl Dolandırdılar(5/10)1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile toplam 11 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Aranan 19 şüpheliden 8'i yakalandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin mağdurları toplam 11 milyon TL dolandırarak bu paraları zimmetine geçirdikleri tespit edilmiştir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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