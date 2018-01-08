Barcelona'nın 160 milyon euroya transfer ettiği Coutinho, resmi sözleşmeye imzayı attı. Brezilyalı futbolcu, yıllık 15 milyon euro kazanacak.

Ve Avrupa'da yılın transferi resmen gerçekleşti. Coutinho, kendisini Barcelonalı yapan resmi sözleşmeye imzayı attı.

160 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı futbolcunun yıllık ücreti de belli oldu.

Buna göre Coutinho, Barça'dan yıllık 15 milyon euro kazanacak.

Kaynak: haberinburada