

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yarın oylayacağı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yasa Taslağı'nda, gençler için çevrimiçi hizmetlere erişim konusunda bir madde de bulunuyor.







Buna göre, 16 yaşından küçük çocukların Youtube, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarını kullanması, ancak veli izni şartıyla mümkün olabilecek. Yasa onaylanırsa, ad, soyadı, doğum tarihi gibi kişisel verileri toplayarak hizmet veren e-mail web siteleri, sosyal paylaşım siteleri, bloglar ve hatta arama motorları için söz konusu hüküm geçerli olacak. Yasa, gençlerin kişisel verilerinin kötüye kullanımını engellemeyi amaçlıyor. Avrupa Birliği'nin 2011'de yayınlamış olduğu rapora göre, Türkiye'de 9-16 yaş arası çocuklar arasında Facebook kullanımı yüzde 86'ydı. Bu oran AB'de yüzde 57'ydi.