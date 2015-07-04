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16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ


16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Tarih : 04 Temmuz 2015, 17:17
Puan Ver : 16 Yaşındaki Öğrencisiyle Cinsel İlişkiye Girdiğini İtiraf Etti(7/10)6


Daily Mail'in haberine göre; olay, öğrencinin öğretmeniyle yaşadıklarını arkadaşlarına övünerek anlatmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine Umphlett önce ücretli izne çıkarıldı, ardından da okuldan istifa etti.



Currituck Co. Lisesi'ndeki olay sonrası reşit olmayan biriyle ilişkiye girmekle suçlanan öğretmen, dedikoduların ayyuka çıkmasıyla daha az ceza almak için suçunu itiraf etti.



Umphlett ile öğrencisi arasındaki ilişkinin yaklaşık iki ay sürdüğü belirtildi. 5 bin dolar kefaletle serbest kalan öğretmen tutuksuz yargılanacak.








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