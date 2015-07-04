

Daily Mail'in haberine göre; olay, öğrencinin öğretmeniyle yaşadıklarını arkadaşlarına övünerek anlatmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine Umphlett önce ücretli izne çıkarıldı, ardından da okuldan istifa etti.







Currituck Co. Lisesi'ndeki olay sonrası reşit olmayan biriyle ilişkiye girmekle suçlanan öğretmen, dedikoduların ayyuka çıkmasıyla daha az ceza almak için suçunu itiraf etti.







Umphlett ile öğrencisi arasındaki ilişkinin yaklaşık iki ay sürdüğü belirtildi. 5 bin dolar kefaletle serbest kalan öğretmen tutuksuz yargılanacak.