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16 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

16 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki araç bilinmeyen bir nedenle karşı yöne geçerek iki araca çarptı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 09:40
Puan Ver : 16 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı(6/10)2

Kazada karşı yöndeki araçlardan birinin kadın sürücüsü hayatını kaybederken, 16 yaşındaki sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı- Dudullu Yolu mezarlık mevkiinde saat 23.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ü. B. Ç. yönetimindeki 34 EF 375 plakalı araç ile Kayışdağı yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçti. Refüj üstündeki bir ağacı da yıkan araç karşı yönden gelen Yaren Büyükölmez yönetimindeki 34 JY 9446 plakalı araca ve ardından 34 EK 3053 plakalı araca çarptı. Büyükölmez'in aracı direğe çarparak dururken, Ü.B.Ç.'nin aracının motoru yerinden fırladı.

Kazada Büyükölmez hayatını kaybederken, Ü.B.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Ü.B.Ç.'yi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya karışan diğer araçta yaralı bulunmazken, olay yerindeki incelemelerin ardından Büyükölmez'in cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyükölmez'in kazayı öğrenerek olay yerine gelen arkadaşları ise gözyaşı döktü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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