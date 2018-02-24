16 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki araç bilinmeyen bir nedenle karşı yöne geçerek iki araca çarptı.
Kazada karşı yöndeki araçlardan birinin kadın sürücüsü hayatını kaybederken, 16 yaşındaki sürücü ise ağır yaralandı.
Kaza, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı- Dudullu Yolu mezarlık mevkiinde saat 23.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ü. B. Ç. yönetimindeki 34 EF 375 plakalı araç ile Kayışdağı yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçti. Refüj üstündeki bir ağacı da yıkan araç karşı yönden gelen Yaren Büyükölmez yönetimindeki 34 JY 9446 plakalı araca ve ardından 34 EK 3053 plakalı araca çarptı. Büyükölmez'in aracı direğe çarparak dururken, Ü.B.Ç.'nin aracının motoru yerinden fırladı.
Kazada Büyükölmez hayatını kaybederken, Ü.B.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Ü.B.Ç.'yi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya karışan diğer araçta yaralı bulunmazken, olay yerindeki incelemelerin ardından Büyükölmez'in cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyükölmez'in kazayı öğrenerek olay yerine gelen arkadaşları ise gözyaşı döktü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
- Türkiye'den Konut Alan Yabancılar, Deniz Kıyılarını Tercih Ediyor
- Türkiye İzin Vermemişti! İtalyan Sondaj Gemisi Doğu Akdeniz'den Ayrılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Festivalde Üzerine Ağaç Devrilen Adam Öldü, Eğlence Durmadan Devam Etti
- Dünyanın En Uzun Cam Asma Köprüsü Ziyaretçi Akınına Uğruyor
- Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
- Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
- 3. Kattan Düşen Çocuğu Havada Yakaladı, Ülkede Kahraman İlan Edildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar