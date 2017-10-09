Samsun'da bir parkta 16 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının aynı çocuğu daha önce de taciz ettiği ortaya çıktı.

Samsun'da bir parkta 16 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AİLESİ OLAYI GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİ

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Anneler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta 16 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 51 yaşındaki A.E., çocuğun ailesinin olayı görüp polise haber vermesi üzerine gözaltına alındı.

AYNI ÇOCUĞU DAHA ÖNCE DE TACİZ ETMİŞ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.E.'nin aynı çocuğu daha önce de taciz ettiği iddia edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.E. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada