İstanbul Çekmeköy'de çeşitli suçlardan birçok sabıkası olan M.A. adlı çocuk ufak bir kovalamacanın ardından yakalandı. Kovalamaca sırasında bir polis yaralandı.



Çekmeköy'de hakkında kasten yaralama”, “Mala zarar verme”, “Hırsızlık”, “Yağma”,“Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme”, "İftira"gibi benzer 146 suçtan sabıkası olan 16 yaşındaki M.A.'yı yakalamak için start verildi.



Yapılan teknik takip sonucu, adresi tespit edilen M.A. polis ekiplerini fark edince kaçtı. Kaçan şüphelinin peşine düşen polis ekipleri ve M.A. arasında kovalamaca başladı. Kovalamacanın ardından 16 yaşındaki suç makinesi, kıskıvrak ele geçirildi. Olay sonucunda, bir polis memuru yaralanarak hastaneye götürüldü. Yakalanan M.A. ifade için, Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor











kaynak:vatandanhaber