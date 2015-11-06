

Önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda 15 PKK'lıyı imha eden Türk jetlerinin dün düzenlediği hava harekâtında da 16 terörist öldürüldü. Sokağa çıkma yasağı bulunan Silvan ve Dicle'de terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonlarda, 1 özel harekat polisi ile 1 asker şehit oldu. Şehit düşen Özel Harekât polisi Necmi Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski koruması olduğu öğrenildi. Şırnak'ta ise terör örgütü PKK'dan kaçan 10 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.



4 Kasım'da Dağlıca'ya yapılan hava harekâtında 15 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarını dün de sürdürdü. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari Yüksekova'da 16 teröristin daha öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova'da terör örgütü mensuplarına yönelik devam eden operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 15 teröriste ilave olarak, tespit edilen hedeflere düzenlenen hava harekatıyla 16 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir” denildi.