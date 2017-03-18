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16 NİSAN'DAN SONRA İDAM TALEBİNİZİN GEREĞİ YAPILACAK


16 NİSAN'DAN SONRA İDAM TALEBİNİZİN GEREĞİ YAPILACAK
Tarih : 18 Mart 2017, 13:19
Puan Ver : 16 Nisan'dan Sonra İdam Talebinizin Gereği Yapılacak(8/10)10


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Dün, analar babalar, "Ya şehit ol, ya gazi" deyip, Çanakkale'ye gönderiyorlardı. bugün, terör örgütlerine karşı Suriye'ye gönderiyorlar. Türk milleti böyle bir millet. Bu milletin önünde kim durabilir?



BU SİSTEM YERLİDİR



16 Nisan'da oylanacak yeni anayasa ile Türkiye yönetim sistemini değiştiriyor. Darbelerin, krizlerin, kaosların sebebi olan mevcut sistem yerine dünyanın en gelişmiş ülkelerinin kullandığı sisteme geçiyoruz. Bunun adını Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak koyduk ve milletimizin önüne getirdik. Bu sistem çeviri değil, yerlidir. Bu anayasa değişikliği ülkemiz için tarihi bir fırsat.. Kendisini yerli ve millin olarak gören herkes bu anayasa değişikliğini sahiplenmelidir.



İLK DEĞİL AMA SON DEVLETİMİZ



Bundan 102 yıl önce Mehmetçik Çanakkale'de çarpışırken yine birileri bu savaşa ne gerek var diyordu. Bugün Suriye'de, Irak'ta ne işimiz var diyenler gibi o zamanlar da milletimizin verdiği mücadeleyi sorguluyorlardı. Ama ülkemiz Çanakkale Savaşını da Kurtuluş Savaşını da kazandı ve kendisine yeni bir devlet kurdu. Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk değil ama son devletimizdir. Osmanlı da bizimdir, Selçuklu da bizimdir.Devleti yaşatmanın yolu insanı yaşatmaktan insanı yaşatmanın yolu da kendisini güven içinde hissetmesinden geçiyor.



 



kaynak:milliyet








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