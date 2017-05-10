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16 nisan halk oylaması ile kuvvetler ayrılığı güçlendi

16 NİSAN HALK OYLAMASI İLE KUVVETLER AYRILIĞI GÜÇLENDİ

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 16 Nisan 2017 tarihinde halk oylaması ile kuvvetler ayrılığı güçlendi.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 11:32
Puan Ver : 16 Nisan Halk Oylaması İle Kuvvetler Ayrılığı Güçlendi(5/10)2


Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 16 Nisan 2017 tarihinde halk oylaması ile kuvvetler ayrılığı güçlendi.Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul  edilen KHK'ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından  arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç  dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir" diye konuştu.



Danıştay'ın 149. Kuruluş Yıldünü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına  sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı  ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir " dedi.  Yargı kararlarına ilişkin eleştirelere de yanıt veren Güngör, "Yargı kararları ve yargıçlar eleştirilirken  idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine engel çıkaran bir güç gibi  değerlendirilmemelidir. Kararlarımızın bilimsel eleştirisine açığız. Ancak yargı  kararları, taraf menfaatlerine göre değil, objektif, bilimsel ve hukuki  kriterlere göre değerlendirilmelidir. Ne yazık ki kimi zaman algı oluşturmak  amacıyla subjektif, haksız, ölçüsüz eleştiri ve değerlendirmeler, yargının  saygınlığına zarar verici olmaktadır" ifadesini kullandı.



 



kaynak:milliyet








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