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16 İLDE FETÖ OPERASYONU! ARALARINDA ÇOK KONUŞULAN O İSİM DE VAR...


16 İLDE FETÖ OPERASYONU! ARALARINDA ÇOK KONUŞULAN O İSİM DE VAR...
Tarih : 08 Aralık 2016, 09:15
Puan Ver : 16 İlde Fetö Operasyonu! Aralarında Çok Konuşulan O İsim De Var...(8/10)10


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında gözaltı kararı alınan 58 şüpheliyi  yakalamaya yönelik 16 ilde, 100 ekiple operasyon düzenledi. Ekiplerin 66 adreste  arama yaptığı belirtildi.



Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında FETÖ'nün emniyet imamı  olarak bilinen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil, örgütün İstanbul  emniyet imamı, 9 üst düzey sorumlu, 17 "abi" ve 30 örgüt üyesi bulunduğu ifade  edildi.



Örgüt üyeleri arasında, emniyet mensubu, araştırma görevlisi, subay,  esnaf, öğretmen, mühendis ve muhasebecinin de bulunduğu öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








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