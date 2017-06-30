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16. gününe gaffar okkan ziyaretiyle başladı

16. GÜNÜNE GAFFAR OKKAN ZİYARETİYLE BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı adalet yürüyüşünün 16. Gününde Sakarya'nın Hendek İlçesinde şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti.

Tarih : 30 Haziran 2017, 10:21
Puan Ver : 16. Gününe Gaffar Okkan Ziyaretiyle Başladı(9/10)6


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı adalet yürüyüşünün 16. Gününde Sakarya'nın Hendek İlçesinde şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yollarına inanç ve kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırlarının durdurulması davası kapsamında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü'nün 16. Gününde Sakarya'nın Hendek İlçesinde bulunan Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti.



Hendek İlçe mezarlığına gelen Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın mezarına çiçek bırakıp dua etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yürüyüşün başlayacağı Hendek Otogarına doğru harekete geçti.



 HUZUR VE ADALET İSTİYORUZ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yollarına inanç ve kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.



 



kaynak:cumhuriyet



 








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