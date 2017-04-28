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16 dev şirketten ikisi tanıtımdan vazgeçti

16 DEV ŞİRKETTEN İKİSİ TANITIMDAN VAZGEÇTİ

27 Mart'ta başlayan “Yabancı dostlarımızın dilinden Türkiye...” cümlesiyle başlayan reklam kampanyasından iki şirketin çıkmak istediği ileri sürüldü

Tarih : 28 Nisan 2017, 10:18
Puan Ver : 16 Dev Şirketten İkisi Tanıtımdan Vazgeçti(6/10)8


Türkiye'de faaliyet gösteren küresel şirketlerin üst yöneticilerinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dünyaya Türkiye'yi anlattığı Türkiye İmaj Kampanyası ‘iyi gün dostları' nedeniyle sekteye uğrayabilir. 27 Mart'ta başlayan “Yabancı dostlarımızın dilinden Türkiye...” cümlesiyle başlayan reklam kampanyasından iki şirketin çıkmak istediği ileri sürüldü. Financial Times'ın haberine göre İsviçre merkezli gıda devi Nestle ve İsveç merkezli ilaç üreticisi Novartis, imajları üzerinde olumsuz etki yaratabileceği endişesi nedeniyle Türkiye'nin tanıtımındaki rollerini gözden geçiriyor.








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