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16 çekirdekli amd ryzen işlemcisinin fiyatı ortaya çıktı

16 ÇEKİRDEKLİ AMD RYZEN İŞLEMCİSİNİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

AMD'nin üst seviyedeki en güçlü silahı olacak Ryzen Threadripper işlemcilerinin en merak edilen tarafı fiyatı. Rekabetteki konumunu da belli edecek fiyatlandırma için sızıntılar başladı.

Tarih : 04 Haziran 2017, 11:07
Puan Ver : 16 Çekirdekli Amd Ryzen İşlemcisinin Fiyatı Ortaya Çıktı(9/10)6


AMD merakla beklenen üst seviye Ryzen işlemcilerini Computex 2017 fuarında çok fazla detaylandırmadan tanıtmıştı. Bu bakımdan fiyat konusunda da soru işaretlerini cevabını bulamadı. İşlemcilerin en can alıcı yönünü oluşturan fiyatlandırma bilgisi ile ilgili bazı iddialar var.



Hamleler ardı ardına



Firmaya yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper işlemcisinin fiyatı 849$ olacak. Diğer 8 işlemcinin fiyatları bilinmese de elbette daha aşağıda olacağı aşikar hatta en alt seviyede 500$ seviyesine kadar inen modeller görebiliriz.



İddia doğruysa AMD için çok ciddi bir avantaj ortaya çıkmış olacak zira Core i9 serisinde en düşük işlemci bile 999$ seviyesinde. Yine Extreme sınıfında olan ancak Core i7 ve Core i5 serileri altına giren yeni işlemcilerde ise 8 çekirdekli 7820X modeli 599$ fiyat etiketine sahip.

 



Intel'in 2000$ değerindeki Core i9-7980XE işlemcisi elbette Threadripper işlemcisinden güçlü olacaktır ancak aradaki fark yaklaşık 1150$. Intel'in 16 çekirdekli 7960X işlemcisi bile 1699$ seviyesinde. Henüz testler elimizde olmadığı için Ryzen Threadripper 1998X işlemcisi performans olarak Intel Core i9 tarafında hangi modeli karşılıyor bilemiyoruz ancak fiyat olarak AMD çok üstün bir duruma geçiyor.



 



Üst seviye bir işlemciye çok para vermek istemeyen ve maliyeti düşünen tüketicileri hedefleyen üreticiler için AMD en iyi alternatif haline geliyor. Yine de çok yüksek fiyat etiketine sahip dizüstü modellerinde Core i9-7980XE kendisine rahatça yer bulacaktır. AMD'nin bu hamlesi sonrasında Intel'in Core i9 serisinde fiyat indirmesi sürpriz olmayacaktır.








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