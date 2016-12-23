

El Bab'ın dış mahallelerinde konuşlanan Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) ve komando timleri kentin batı kesiminde Şeyh Akil Tepesi'nde IŞİD'in cephanelik olarak kullandığı eski şehir hastanesini almak üzere harekete geçti. IŞİD'in büyük yığınak yaptığı hastanenin bulunduğu Şeyh Akil Tepesi'ne sızan Özel Kuvvetler bölgenin bir kesimini kontrol altına aldı.



Ancak çarşamba sabahı IŞİD önce önce bölgeyi yoğun havan, uçaksavar ve makineli tüfek atışına tuttu. Havan mermileriyle dört asker hayatını kaybetti.



Ardından öğlen bastıran yoğun sis ve karda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. IŞİD bombalı araçla Özel Kuvvetler'in olduğu bölgeye sızdı, patlamada beş asker daha hayatını kaybetti.



Bölgeye takviyeye giden komando timlerine iki yerde daha bombalı araç saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda da beş asker hayatını kaybetti. Dün de iki asker daha hayatını kaybetmesinin ardından iki gün içinde yaşamını yitiren askerlerin sayısı 16'ya yükseldi. El Bab'da yaşamını yitiren askerlerin sayısı ise 37'ye çıktı.



IŞİD'in El Bab'da daha çok sayıda bombalı aracının bulunduğu belirtiliyor. Yüzlerce aracın zırhlarla bombalı araç haline getirildiği, canlı bomba eylemcilerinin de bombalı araçların ardından mevzilere dalarak kendilerini patlatmaya çalıştığı aktarılıyor.







kaynak:diken