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156 yıldır çözülemeyen problemi çözdü

156 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN PROBLEMİ ÇÖZDÜ

156 yıldır çözülemeyen problemi çözerek tarihe geçen Enoch, ayrıca 1 milyon dolarlık (2 milyon 866 bin TL) ödülün de sahibi oldu.

Tarih : 19 Kasım 2015, 10:23
Puan Ver : 156 Yıldır Çözülemeyen Problemi Çözdü(6/10)5


Nijeryalı Opeyemi Enoch adlı matematik profesörü, ilk kez 1859 yılında Bernhard Riemann tarafından ortaya atılan ve bugüne kadar çözülemeyen Riemann Hipotezi'ni çözmeyi başardı.



Enoch, hipotezin çözümünü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uluslararası Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Konferansı'nda sundu. 156 yıldır çözülemeyen problemi çözerek tarihe geçen Enoch, ayrıca 1 milyon dolarlık (2 milyon 866 bin TL) ödülün de sahibi oldu.



Clay Matematik Enstitüsü tarafından en zor problemlerden biri olarak kabul edilen problem,1994'te çözülen Fermat'ın Son Teoremi'nden sonra tartışılan en ünlü problemdi.








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