Daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı'na devri kararlaştırıldı. Buna göre sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor. Ancak vatandaşlar, tüm bu çağrı ve bilgilendirmelere rağmen parasını yine unutuyor. Unutulan bu paralar da sigorta şirketleri tarafından yılda bir kez Güvence Hesabı'na devrediliyor.

PARALAR GÜVENCE HESABI'NA

Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, sigorta şirketlerinde 10 ya da 20 yıllık hayat poliçesi yaptırıp, söz konusu tarihler sonunda hayat poliçesinde biriken parasını unutup almayanların bulunduğunu söyledi.

Aynı şekilde aracından dolayı bir hasar alacağı olup da bu alacağını da unutanların olduğu bilgisini veren Küçük, vatandaşların bu tür sigorta alacaklarını unutabildiğini veya vefat eden kişinin mirasçılarına ulaşılamadığını dile getirdi.

Küçük, sigorta şirketlerinin bu tür unutulan ve aranmayan paraları yılda bir kez Güvence Hesabı'na aktarmak zorunda olduğunun altını çizerek, "Güvence Hesabı, aktarılan bu paraları doğrudan gelir kaydetmekte" şeklinde konuştu.

153 BİN KİŞİ PARASINI UNUTTU

"Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik" gereği özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerine ödenmesi veya iadesi gereken her türlü prim ve tazminat gibi paralardan ilgili mevzuat uyarınca zaman aşımına uğrayanların Güvence Hesabına devredileceğini anımsatan Küçük, bu sene 152 bin 919 kişinin sigortadaki parasını unuttuğunu bildirdi.

"1 Şubat 2017-15 Haziran 2017 bekleme döneminde 27 bin 984 kişi parasını almak için başvuruda bulunmuş. Bu kişilere 13 milyon 547 bin 807,57 lira ödeme yapılmış." diyen Küçük, 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle parasını unutan 124 bin 935 sigortalı için 33 milyon 285 bin 632 liranın sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabına ödendiği bilgisini verdi.Küçük, 2014'te 16 milyon 606 bin 41 lira, 2015'te 24 milyon 650 bin 943 lira, 2016'da 28 milyon 777 bin 8 lira, 2017'de de 33 milyon 285 bin 632 lira olmak üzere, aranmayan paralar kapsamında bugüne kadar Güvence Hesabına 103 milyon 319 bin 624 liranın devredildiğinin altını çizdi.

Kaynak: haberinburada