

Adalet Bakanlığı, TBMM tarafından iletilen 139 milletvekili hakkındaki 682 dosyanın tamamını ilgili savcılıklara sevk etti.







Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 139 milletvekili hakkında hazırlanan söz konusu 682 fezlekenin tamamını ilgili savcılıklara gönderdi. Böylece hem bakanlık hem de TBMM'dekilerin iletilmesiyle çeşitli suçlardan 152 milletvekili hakkındaki 799 dosyanın tamamında gözler yargıya çevrildi.







Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 57 milletvekili hakkında hazırlanan 117 dosya savcılıklara iade edilmişti. TBMM'den bakanlığa iletilen 139 milletvekili hakkındaki 682 dosya ile ilgili bakanlıktaki işlemler de tamamlandı.







Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 8 Haziran'dan itibaren 15 gün içinde, Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı'nda bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaların gereğinin yapılması amacıyla yetkili mercilere iade edilmesi gerekiyordu. Söz konusu dosyaların tamamı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce süre dolmadan savcılıklara gönderilmiş oldu.