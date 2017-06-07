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1500 YILLIK RAHİP HEYKELİ MÜZE BAHÇESİNDEN ÇALINDI


1500 YILLIK RAHİP HEYKELİ MÜZE BAHÇESİNDEN ÇALINDI
Tarih : 07 Haziran 2017, 16:24
Puan Ver : 1500 Yıllık Rahip Heykeli Müze Bahçesinden Çalındı(6/10)5


Yalvaç Adliyesi ile Hükümet Konağı'nın ortasında bulunan, etrafı yaklaşık 1 metre istinat duvarı ve 2 metrelik demir korkuluklarla çevrili Müze Müdürlüğü bahçesinde yer alan M.S. 6'ncı yüzyıldan kalma 70 santim boyundaki rahip heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.



Bu Sabah mesai için gelen müze görevlileri tarafından fark edilen hırsızlık olayı polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede istinat duvarındaki demir korkulukların kesildiği ve tarihi eserin bu şekilde çıkarıldığını belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:milliyet








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