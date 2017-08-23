İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

150 KİLO ALTIN VAR SÖYLENTİSİ, KEMERBURGAZ'I KARIŞTIRDI


150 Kilo Altın Var Söylentisi, Kemerburgaz'ı Karıştırdı
Tarih : 23 Ağustos 2017, 08:20
Puan Ver : 150 Kilo Altın Var Söylentisi, Kemerburgaz'ı Karıştırdı(8/10)4

"150 kilo altın var" iddiası Kemerburgaz'ı karıştırdı. Defineciler Kemerburgaz'a akın etti. Bölgede zaman zaman şehir efsanesine dönüşen bu söylenti ilk 3 ay önce başlayan Kemerburgaz metro istasyonu inşaat alanından çıktı.Kaynağı belirlenemeyen dedikoduya göre, kepçe kazısı sırasında 150 kilo altın bulundu. Şantiye çalışanlarının altınları paylaşamayarak jandarma ekiplerine yakalandığı söylentisi kulaktan kulağa Mithatpaşa Mahallesi'nde yayıldı.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; bir aydır berberinden kasabına, şoföründen ev hanımına kadar herkesin diline dolandı, 150 kilo altın... Fısıltı gazetesinin hızla yaydığı söylenti definecilerin kulağına da gitti ve hiç kaçırmadan altınlar için Kemerburgaz'daki su kemerlerinin altını oydular. Efsaneye dönüşen söylenti hâlâ Kemerburgaz sakinlerinin ilk gündem maddesi.

"1 SİKKE DAHİ BULUNMADI"

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Gürkan Yılmaz, söylentilere ve bölgeyi köstepek yuvasına çeviren definecilere tepkili. Doğma büyüme Kemerburgazlı olduğunu söyleyen Yılmaz, definecilerin sürekli izinsiz kazı yaptığını, kimsenin 1 sikke dahi bulduğuna şahit olmadığını söyledi ve şunları dedi:

"'AK SAKALLI DEDE GÖRDÜM' DİYEN VAR"

"Metro kazı alanının 500 m yukarısında tarihi kilise var. Biri burada altın bulunduğu dedikodusunu yaymış. Kim bu söylentiyi çıkardıysa daha sonra kendisi de inanmış. Burada Fatih Sultan Mehmed döneminden kalma su kemerleri var. Burayı sürekli kazıyorlar. Açıkçası rüyasında 'Ak sakallı dedeyi gördüm' diyen, falanca hoca söyledi diyen buraya geliyor."

Definecilerin profesyonel malzemeleri 10 bin liraya kiralayarak geldiğini anlatan Yılmaz, kaçak kazı yapanlarla ilgili "1 gecede 5-6 m kazıp bırakıyorlar. Sonra biz bu çukurları belediyeye söyleyip kapattırıyoruz" dedi.

"SÖYLENTİLERDEN USANDIK"

Yılmaz şunları söyledi:

"Bu kemerler çok uzun. Dehlizin içerisine girip altın aramışlar. Zamanında Rumların kaçarken su kanalına altın küpü koyduğu dedikodusu var. Bu nasıl bir küptür ki yıllarca suyun akıntısına dayanabilmiş. Söylentilerden usandık."

"Kazılarını genellikle surlara yakın noktalarda ya da surların içinde yapıyorlar. Bu bölgeye her geldiğimde içim acıyor. Hiçbir koruma yok. Tarihi su kemerlerinin duvarlarında yazılar var. Bazı parçalar kopmuş. Kırdıkları yerlerden içeri girmişler. Acilen bir önlem alınması gerek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 150  Kilo  Altın  Var  Söylentisi  Kemerburgaz  I  Karıştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER