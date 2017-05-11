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150 bin avro gelir getirecek

150 BİN AVRO GELİR GETİRECEK

Kastamonu'da Trüf Mantarı Ormanı için çalışmalar başlatıldı. İlk hasadın 5 yıl sonra yapılacağı ormandan yıllık 150 bin Avro gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:15
Puan Ver : 150 Bin Avro Gelir Getirecek(8/10)7


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), dünya gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce avroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması için 2014 yılında uygulamaya koyduğu “Trüf Ormanı Eylem Planı” çerçevesinde yurt genelinde trüf ormanları kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'nun Daday ilçesinde trüf mantarı ormanı kurmak maksadıyla ilk adım atıldı. İlk hasadın 5 yıl sonra alınacağı ormandan yıllık 150 bin Avro gelir elde edilmesi hedefleniyor.

486 adet aşılanmış fidan dikildi



Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Anayasanın 170. maddesinde de ifade edildiği üzere orman köylerindeki vatandaşların ekonomik kalkınmalarını sağlamak üzere yaptığı çalışmalara bir yenisi ekledi. Bu çerçevede Daday'da 20 dekarlık alan üzerine 486 adet tuber aestivum (Yaz trüfü) türü misel aşılanmış meşe fidanı dikerek, trüf ormanı kurma yolunda ilk adımı attı.

Avrupa'da lüks restoranlarda kullanılan ve kilogram fiyatı 300 avrodan başlayarak binlerce avroya kadar çıkan trüf mantarı toprağın altında yumru şeklinde ve yetiştirilmesi çok zor bir mantar olarak biliniyor. İtalya, Fransa, Hırvatistan ve İspanya gibi ülkelerde birçok kişinin geçimini sağladığı trüf mantarının hasadında ise mantarın kokusu için özel yetiştirilmiş köpekler ve domuzlar kullanılıyor.



 



kaynak:yenişafak








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