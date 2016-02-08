

Suudi arabistan'ın ABD önderliğindeki koalisyona destek olarak Suriye'ye kara askeri göndermeyi teklif etmesinin ardından Riyad'ın mart ayına kadar 150 bin kişilik Ordu oluşturma hazırlığı yaptığı öne sürüldü. ABD'li CNN Televizyonu'na konuşan 2 Suudi ordu yetkilisi, mart ayında düzenlenecek koalisyon kapsamındaki DAEŞ'le mücadele amaçlı çokuluslu askeri tatbikata 150 bin askerin katılacağını ifade etti.Yetkililer, muhtemel bir sınır ötesi operasyona hazırlık amacıyla Mısır, Sudan ve Ürdün'den askerlerin Suudi Arabistan'a eğitim amacıyla geldiğini ve bu ülkelere yakında Fas, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da eklenmesinin beklendiğini açıkladı. Asya ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Brunei'nin de orduda yer alacakları, ancak bu üçlü gücün, ayrı bir komutanlığa dahil olacağı da ifade edildi.







ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Nevada'da askeri hava üssünde katıldığı programda Suudi Arabistan'ın kara operasyonuna katılma fikrini “Memnuniyet verici” olarak değerlendirdi. Carter, DAEŞ'e karşı yürütülen kampanyayı hızlandırma isteği gösteren ABD'nin yanı sıra Suudi Arabistan yönetiminin de örgüte yönelik savaşta daha fazlasını yapma istekliliğini yansıttığını belirtti.







Riyad'ın Suriye'ye kara müdahalesi açıklamasının ardından Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Şam yönetiminin izni olmadan sınırdan geçen her kim olursa tabut içinde evine geri döner” ifadesini kullanmıştı.