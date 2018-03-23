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150 balina karaya vurdu, halk denize döndürmek için seferber oldu

150 BALİNA KARAYA VURDU, HALK DENİZE DÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDU

Avustralya'da 150 kısa kanatlı pilot balina karaya vurdu. Daha önce de benzer olayların yaşandığı kıyılarda köpek balığı saldırılarına karşı uyarı yapıldı.

Tarih : 23 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : 150 Balina Karaya Vurdu, Halk Denize Döndürmek İçin Seferber Oldu(5/10)1

Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümünce (DBCA) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Avustralya eyaletinin Hamelin Koyu'nda 150 balinanın karaya vurduğu, karaya vuran balinalardan 75'inin ise öldüğü belirtildi.

YAŞATILMALARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Koyda avlanan bir balıkçının ihbarı üzerine bölgeye giden kurtarma ekipleri, diğer balinaların yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara çok sayıda gönüllü de katılıyor.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

DBCA'dan Jeremy Chick, gönüllülerin de yardımıyla balinaları hayatta tutmaya ve yeniden denize döndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Balinaların karaya vurma sebebi henüz bilinmiyor.

KÖPEK BALIĞI UYARISI YAPILDI

Bu arada bölge sakinleri, olası köpek balığı saldırılarına karşı uyarıldı.

Temel Sanayi ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, ölü veya ölmek üzere olan balinaların kıyıya yakın yerlerdeki köpek balıklarını harekete geçirebileceği ifade edildi.

Bölgedeki çok sayıda plaj ve kıyı şeridi tedbir amaçlı girişlere kapatıldı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Batı Avustralya'da 1996'da 320, 2009'da 80, 2015'te de 20'den fazla kısa kanatlı pilot balina karaya vurmuştu. Genellikle gruplar halinde yaşayan kısa kanatlı pilot balinaların uzunluğu 5,5 metreyi bulabiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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