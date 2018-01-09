1,5 YILDA BÜTÜN LAFLARINI YEDİ
Yurt dışına transfer olduktan sonra "Galatasaray'dan başka takıma transfer olmam." diyen Arda Turan, Başakşehir'le 1,5 yıllık anlaştı.
Süper Ligde ilk yarının lideri Medipol Başakşehir, Arda Turan'la anlaşarak bombayı patlattı. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan'la prensipte anlaştık. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir." ifadelerini kullandı.
1,5 SEZON ÖNCE "GALATASARAYLIYIM" DEMİŞTİ
Artık Başakşehir forması giymesine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, daha önce sık sık Galatasaray'dan başka takımda forma giymeyeceğini söylemişti. Tecrübeli futbolcu 16 Eylül'de "İnşallah Allah bana döneceksem Galatasaray'a dönmeyi, hizmet edeceksem Galatasaray'a hizmet etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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