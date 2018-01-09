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1,5 yılda bütün laflarını yedi

1,5 YILDA BÜTÜN LAFLARINI YEDİ

Yurt dışına transfer olduktan sonra "Galatasaray'dan başka takıma transfer olmam." diyen Arda Turan, Başakşehir'le 1,5 yıllık anlaştı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 18:40
Puan Ver : 1,5 Yılda Bütün Laflarını Yedi(8/10)4

Süper Ligde ilk yarının lideri Medipol Başakşehir, Arda Turan'la anlaşarak bombayı patlattı. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan'la prensipte anlaştık. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir." ifadelerini kullandı.

1,5 SEZON ÖNCE "GALATASARAYLIYIM" DEMİŞTİ

Artık Başakşehir forması giymesine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, daha önce sık sık Galatasaray'dan başka takımda forma giymeyeceğini söylemişti. Tecrübeli futbolcu 16 Eylül'de "İnşallah Allah bana döneceksem Galatasaray'a dönmeyi, hizmet edeceksem Galatasaray'a hizmet etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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