15 YIL İÇİNDE SAVAŞACAĞIZ DİYEN VELİAHT PRENS'E İRAN'DAN SERT YANIT
"10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' diyen Suudi Veliaht Prens Selman'a sert çıkan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Deneyimsiz zıpçıktı, ya savaşın ne olduğunu bilmiyor ya da tarih okumadı." dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız" diyen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sert dille eleştirdi.
"DENEYİMSİZ ZIPÇIKTI, SAVAŞIN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR"
Sözcü Kasımi, "Hayali gerçekle karıştıran ve savaş hayalleri kuran bu deneyimsiz zıpçıktı, ya savaşın ne olduğunu bilmiyor ya da tarih okumadı veya maalesef akıllı birisine danışmadı" dedi.
"KÜSTAHÇA VE ANLAMSIZ"
Kasımi, Suudi Veliahtı'nın sarf ettiği sözler için 'küstahça ve anlamsız' nitelendirmesinde bulundu.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
"10-15 YIL İÇİNDE İRAN'LA SAVAŞACAĞIZ" DEMİŞTİ
ABD temasları kapsamında Wall Street Journal'a konuşan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Kaynak: haberinburada
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