Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmenin cezası belli oldu.

16 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Londra'da 15 yaşındaki öğrencisi ile sosyal medya üzerinden mesajlaştıktan sonra cinsel ilişkiye giren 23 yaşındaki kadın öğretmen Alice McBrearty, 16 ay hapis cezası aldı.

ÖĞRENCİSİNİ ZORLAMADIĞINI SÖYLEYİNCE HAKİMDEN AZARI YEDİ

Öğrencisi ile otelde, sınıfta ve kendi evinin garajında ilişkiye girdiği kabul eden öğretmen, mahkemede öğrenciyi ilişkiye zorlamadığını ve öğrencinin kendi isteği ile ilişkiye girdiğini söyleyince hakim öğretmene, "15 yaşındaki bir çocuk böyle bir teklifi neden geri çevirsin ki?" diye sordu.

MAHKEME SALONUNDA AĞLADI

Reşit olmayan öğrencisi ile dört ay ilişki yaşayan ve farklı yerlerde ilişkiye girdiği tespit edilen öğretmen, 16 aylık hapis cezası yüzüne okunurken kafasını ellerinin arasına alarak gözyaşlarına boğuldu.

"ÖĞRENCİNİN KÖTÜLÜK YAPMASINA YARDIM ETTİN"

Mahkeme başkanı ayrıca öğretmene, "Senin öğrencini koruman, iyi ve kötüyü öğretmen gerekirken öğrencinin kötülük yapmasına yardım ettin" dedi.

Siciline sübyancılık geçen öğretmen, ömür boyunca bu lekeyi taşıyacak.

Kaynak: haberinburada