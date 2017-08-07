15 YAŞINDAKİ KIZ, YANLIŞLIKLA ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ
İstanbul Pendik'te 15 yaşındaki A.O., evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yanlışlıkla annesini vurdu. Kafasından yaralanan anne, hayatını kaybetti.
Henüz 15 yaşında bir çocuk, anne katili oldu. Oynadığı tabancadan çıkan kurşun, annesini nefessiz, kızı annesiz bıraktı.
TABANCADAN ÇIKAN KURŞUN, TEMİZLİK YAPAN ANNEYE İSABET ETTİ
Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi Şehit sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Özlem Odabaşı(35), evde temizlik yapıyordu. O sırada 15 yaşındaki kızı A.O ise oynadığı babasının tabancası ateş aldı. Tek kurşun ile yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.
ANNE, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından yaralanan anne Özlem Odabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri evde inceleme yaptı. Ceset, savcı incelemesinin ardından adli tıpa gönderildi.
15 YAŞINDAKİ KIZ SERBEST BIRAKILDI
Cenaze, Bağcılar'da kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi. Annesinin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınan 15 yaşındaki A.O.'nın ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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