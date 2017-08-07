15 Yaşındaki Kız, Yanlışlıkla Annesini Öldürdü
Galatasaray, Juventus'tan Kwadwo Asamoah İle Anlaşma Sağladı
Erdoğan, Teşkilatlara Esti Gürledi: Defolu Kişilerle Yürüyemeyiz!
Kartal'ın Yeni Yıldızı Lens, Neden Beşiktaş'ı Seçtiğini Açıkladı
Meb Açıkladı! Teog Yerleştirme Sonuçları, Saat 19:00'da Açıklanacak
Komandoların Dikkati Faciayı Önledi, Yola Tuzaklanan 120 Kilo Patlayıcı İmha Edildi
Meteoroloji Duyurdu: İstanbul'da Sıcaklık 53 Dereceye Çıkacak
Beşiktaş'tan Ayrıldı, Ligin Yeni Ekibine Gitti
Yangın Sebebini Elektrik Sanıyordu, Gerçeği Güvenlik Kamerası Gösterdi
Zorla Evlendirilmek İstenen 16 Yaşındaki Suriyeli Kız, 3. Kattan Atladı
Erdoğan'dan Ayhan Oğan'ın Yeni Devlet Sözlerine Sert Tepki: Bizim Başka Devletimiz Yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder İsyanı: Kirlettik, Rezil Ettik!
Erdoğan'dan Ovit Tüneli'nde İnceleme
72'lik Lucescu, Geri Dönmesi İçin Arda'nın Ayağına Gidiyor
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı İstiyor
Kabak Çekirdeği Minik Beyza'nın Hayatını Kararttı
Araçlardaki Yangın Tüpleri Yetersiz Kaldı, Lüks Otomobil Hurdaya Döndü
Türkiye'ye 5 Ayda 5 Kıtadan Yatırım Geldi
Lens'e Aziz Yıldırım Soruldu, Fikret Orman Araya Girdi!
Times Meydanı Her Yıl 40 Bini Aşkın Turist Tarafından Ziyaret Ediliyor

15 Yaşındaki Kız, Yanlışlıkla Annesini Öldürdü

15 YAŞINDAKİ KIZ, YANLIŞLIKLA ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

İstanbul Pendik'te 15 yaşındaki A.O., evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yanlışlıkla annesini vurdu. Kafasından yaralanan anne, hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : 15 Yaşındaki Kız, Yanlışlıkla Annesini Öldürdü(8/10)4

Henüz 15 yaşında bir çocuk, anne katili oldu. Oynadığı tabancadan çıkan kurşun, annesini nefessiz, kızı annesiz bıraktı.

TABANCADAN ÇIKAN KURŞUN, TEMİZLİK YAPAN ANNEYE İSABET ETTİ

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi Şehit sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Özlem Odabaşı(35), evde temizlik yapıyordu. O sırada 15 yaşındaki kızı A.O ise oynadığı babasının tabancası ateş aldı. Tek kurşun ile yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

ANNE, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından yaralanan anne Özlem Odabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri evde inceleme yaptı. Ceset, savcı incelemesinin ardından adli tıpa gönderildi.

15 YAŞINDAKİ KIZ SERBEST BIRAKILDI

Cenaze, Bağcılar'da kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi. Annesinin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınan 15 yaşındaki A.O.'nın ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 15  Yaşındaki  Kız  Yanlışlıkla  Annesini  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER