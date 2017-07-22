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15 TEMMUZ'UN KAHRAMAN ALBAYI, GENERAL OLDU


15 Temmuz'un kahraman albayı, general oldu
Tarih : 22 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : 15 Temmuz'un Kahraman Albayı, General Oldu(5/10)1

15 Temmuz hain darbe girişiminde kriz masasında yer alan ve Çardak Havaalanına giden askerleri teslim alan Denizli İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Yıldız, Jandarma Genel Komutanlığı atamalarıyla tuğgeneralliğe terfi edilip, Antalya il Jandarma Komutanlığına atandı.

KARARNAME RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı atamalarına göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 3'lü kararnameyle tuğgeneralliğe terfi eden Denizli İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

15 TEMMUZ'DA KRİTİK ROL OYNAMIŞTI

Cengiz Yıldız, 15 Temmuz Darbe girişiminin bastırılmasında etkin rol oynamıştı. Yıldız, darbe girişiminde Denizli'de Ankara'ya götürülecek olan komandoları ve rütbeli askerleri havaalanında gözaltına alma işlemini yapmıştı.

ANTALYA'YA JANDARMA KOMUTANI OLDU

Bolu İl Jandarma Komutanıyken, 2014 yılında Denizli'ye atanan Yıldız, 3 yıl görev süresinin ardından Kurmay Albay olarak Denizli İl Jandarma Komutanlığından terfi alarak, Tuğgeneral rütbesi ile Antalya İl Jandarma Komutanlığına atandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na ise Osmaniye İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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