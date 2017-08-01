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15 TEMMUZ'UN EN KRİTİK DAVASI BAŞLADI! İLK SIRADA SİVİL İMAM, İKİNCİ SIRADA AKIN ÖZTÜRK GETİRİLDİ


15 Temmuz'un En Kritik Davası Başladı! İlk Sırada Sivil İmam, İkinci Sırada Akın Öztürk Getirildi
Tarih : 01 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : 15 Temmuz'un En Kritik Davası Başladı! İlk Sırada Sivil İmam, İkinci Sırada Akın Öztürk Getirildi(7/10)3

15 Temmuz darbe girişiminin merkez üstü olarak kullanılan ve derdest edilen komutanların tutulduğu yer olan Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan, 486 sanığın yargılanacağı davanın görülmesine, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün başlanıyor. Sanıklar mahkeme salonuna getiriliyor. İlk sırada sivil imamlardan Kemal Batmaz'ın getirildiği görüldü. Kemal Batmaz'ın hemen arkasında ise eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün getirildi.

AKIN ÖZTÜRK İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Darbe girişimine yönelik en kritik dava olan Akıncı Üssü davası, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu içerisindeki duruşma salonunda başlıyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek olan davanın bir numaralı sanığı firari sanık Fetullah Gülen. Darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'nde yakalanan siviller Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Harun Biniş ilk kez, Genelkurmay davasında da yargılanan darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve bazı askerler ikinci kez hakim karşısında olacak.

CEZAEVİ ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

29 Ağustosa kadar sürecek dava nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarmadan oluşan güvenlik güçleri, cezaevi çevresinde farklı noktalarda kurdukları güvenlik noktalarında davayı izlemeye gelenleri tek tek aradı. Cezaevi çatısına keskin nişancılar yerleştirilirken, jandarmaya ait dronlar sürekli havadan görüntü aldı. Çok sayıda zırhlı araç ve bir TOMA'da cezaevi önüne konuşlandı.

DURUŞMA SALONU YENİDEN DÜZENLENDİ

Darbe davalarının görülmesi için yapılan duruşma salonu, duruşmaya çok sayıda gazi ve şehit yakının gelecek olması nedeniyle yeniden düzenlendi. Salonu sınırlı sayıda sanık yakının alınacağı, sanık yakınları için ayrılan bölüme müştekilerin oturacağı belirtildi. Sanık yakınları için ise basın mensuplarına ayrılan bölün hemen yanına sandalyeler konularak yeni bir bölüm hazırlandı. Dışarıda kalacak olan müşteki ve yakınları için, salonun girişine sandalyeler konularak duruşmayı ekranlardan izlemeleri sağlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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