15 TEMMUZ'DA İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz akşamında gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için 12 saatlik "ücretsiz ulaşım" kararı aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü akşamında gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için 12 saatlik "ücretsiz ulaşım" kararı aldı.
12 SAAT GEÇERLİ OLACAK
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karara göre, 15 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19.00'dan 16 Temmuz Pazar sabahı saat 07.00'a kadar 12 saat boyunca otobüs, metro, İZBAN ve tramvaydaki ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 15 Temmuz akşamı Konak Meydanı'nda toplanacak vatandaşlara kavurma, pilav, ayran, su ve çay ikramında bulunacak.
Kaynak: haberinburada
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