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15 TEMMUZ'DA İBB LOJİSTİK MERKEZİ İŞGAL EDEN FETÖ'CÜLER HAKKINDA KARAR AÇIKLANDI


15 Temmuz'da İBB Lojistik Merkezi İşgal Eden FETÖ'cüler Hakkında Karar Açıklandı
Tarih : 10 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : 15 Temmuz'da İbb Lojistik Merkezi İşgal Eden Fetö'cüler Hakkında Karar Açıklandı(5/10)1

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin davada karar açıkladı.

MAHKEME BAŞKANI KARAR İÇİN ARA VERDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada görülen duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını tamamlaması üzerine davada kararını açıklayacağını belirterek duruşmaya ara verdi.

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 200'ER YIL

Verilen aranın adından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar, eski binbaşı Özgür Araz, yüzbaşılar Yavuz Selim Dayı, Muhammed Hayrettin Şahin ile Levent Güngör, üsteğmen Ayhan Bağdat'ın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, bu sanıklara ayrıca 18 kişiye karşı ayrı ayrı "Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" ve benzer suçlardan toplamda 200'er yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı

2 SANIĞA MÜEBBET VE 166'ŞAR YIL

Uzman çavuşlar Mehmet Türkmen Seyhan ile Fatih Alkan'a da "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Takdiri indirim maddelerini uygulayarak iki sanığa verilen bu cezayı müebbet hapse indiren mahkeme, Seyhan ve Alkan'a "Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" ve benzer suçlardan da ayrıca 166 yıl 8'er ay hapis cezası verilmesini karara bağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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