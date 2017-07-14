15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİN TANK ATEŞİYLE TOMA'YI VURMA ANI ORTAYA ÇIKTI
15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde tankın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nı (TOMA) vurduğu o anlar ilk kez yayınlandı. Görüntüler, gazi bir emniyet mensubunun hazırladığı belgeselde ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYINLANDI
FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarca anılırken, o gecenin gazilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın koruması Polis Mehmet Onay, polis gözüyle belgesel hazırladı. Polis memuru Onay, o darbe girişimini anlattığı belgeselde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde tankın TOMA'yı vurduğu o anlar ilk kez yayınlandı.
MOBESE KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ
Belgesel görüntülerinde, gazi bir emniyet mensubunun hazırladığı belgeselde ortaya çıktı. Daha önce hiç yayınlanmayan o anlarda, köprü üzerindeki tanktan ateş açılması da yer alıyor. Tank mermisinin TOMA aracını delip geçmesi mobese kameralarına saniye saniye yansıyor.
Kaynak: haberinburada
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