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15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz

15 TEMMUZ'DA BAKIRKÖY-BAĞCILAR MİNİBÜS HATTI ÜCRETSİZ

15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde Türkiye'nin her yerinde farklı etkinlikler yapılırken, Bakırköy- Bahçelievler- Bağcılar minibüs esnafı vatandaşlara bir gün boyunca ücretsiz taşıma hizmeti verecek.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 16:20
Puan Ver : 15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz(7/10)3

Bakırköy- Bahçelievler- Bağcılar Minibüs Esnafı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bakırköy- Bahçelievler- Bağcılar Minibüs Esnafı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 15 Temmuz'da ücretsiz taşıma yapacak. Derneğimizin sosyal sorumluluk projesi 15 Temmuz sabah saat 05:00'da başlayıp, akşam 22:30'da son bulacak. 15 Temmuz'da hain girişimde vatandaşlarımız adeta bir destan yazdı. Biz de minnet borcumuzu ödemek ve çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyerek o gün ücretsiz taşıma yapacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyoruz" denildi.

"DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ ADINA CANIMIZI VERİRİZ"

Dernek Başkanı Mehmet Salih Çelik, "Benim ailem korucu bir aile. Benim ailemde 3 şehit var. Biz devletimizin arkasındayız. Milletimizin arkasındayız. Bu nedenle taşın altına biz de elimizi koyuyoruz ve vatandaşlarımızdan 15 Temmuz'da ücret almayacağız. Bizler minibüsçüler olarak bayrağımız, vatanımız, milletimiz ve devletimiz için canımızı veririz. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız için ölürüz. Şehitlerimiz adına, gazilerimiz adına, milletimiz adına böyle bir karar aldık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar; gazilerimize de şifa diliyoruz" diye konuştu.

TAKSİCİLER ODASI'NDAN "15 TEMMUZ'DA TAKSİCİ OLMAK" ÇALIŞMASI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur da "Şehit olduk, gazi olduk ama hain olmadık. Tarafımız belli. Vatan için, millet için, bayrak için nöbetteyiz" dedi. Oda, 15 Temmuz adına kısa bir film hazırladı. "15 Temmuz'da Taksici Olmak" başlığıyla hazırlanan çalışmada taksici esnafının görüşlerine yer verildi.

"TAKSİCİ ŞEHİDİMİZ VAR"

Acıbadem'de bir durakta görev yapan Ramazan Binici, "Vatanımız için çok zor bir gündü. Taksiciler her şeyi gördüler, Allah bir daha göstermesin böyle bir olayı" dedi. Bir diğer taksici esnafı Zafer Tepe ise, "Taksiciler 24 saat ayakta. O gün de bakıldı ki vatana ihanet ediliyor. Biz de vatanımıza sarıldık, nöbette olduk ve yine nöbette olacağız" diye konuştu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleri kısa filmde yaptığı açıklamalarda, "15 Temmuz'da taksici olmak güzeldi. Olağanüstüydü. İstanbul'un taksicileri vatanperverliğini gösterdi. Vatana millete sahip çıktık. Vatan hainlerine karşı taksicilerin de gösterdiği cesaret görülmeye değerdi. Şehidimiz de var taksici olarak. Vatanını savunurken vefat etti, en büyük mertebeye ulaştı. Tankların arasında kalan arkadaşlarımız vardı. Vatanına sahip çıkmak, bayrağına sahip çıkmak gibisi yoktu" dediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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