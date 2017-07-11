15 TEMMUZ'DA ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
Vatandaşların 15 Temmuz anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için EGO otobüsleri, metro ve Ankaray o güne özel, 24 saat ücretsiz hizmet verecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin EGO otobüsleri ile metro ve Ankaray; 15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk yıldönümünde, Başkentlilerin anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için o güne özel, 24 saat ücretsiz hizmet verecek.
ÖĞLEN 12.00'DEN SONRA ÜCRETSİZ OLACAK
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karara göre; 15 Temmuz öğlen saat 12.00'dan, 16 Temmuz saat 12.00'a kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 24 saat boyunca ve yolcuları ücretsiz taşıyacak. Tüm toplu ulaşım araçları, hain girişimin yaşandığı günden sonra gerçekleşen demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi, ilk yıldönümünde de ücretsiz ulaşım sağlayacak.
STK'LARIN OTOBÜS TALEBİ DE KARŞILANACAK
Belediye Meclisi'nde, sivil toplum kuruluşlarınca talep edilen otobüslerin, bu kuruluşlara ücretsiz olarak temin edilmesi de oy birliğiyle karara bağlandı. Meclis'te, 15 Temmuz anma etkinlikleriyle ilgili olarak, törenlere katılacak vatandaşlara ücretsiz çay, su ve kumanya dağıtılması; 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çeşitli görsel malzemelerin hazırlanarak, medya ve billboardlardan duyurulması; etkinliklere katılan vatandaşlara dağıtılmak üzere baskılı tanıtım ürünleri yaptırılması ve bu etkinlikler için ihtiyaç duyulan teknik ekipmanın, ilgili birimlerce temin edilmesi kararları da alındı.
Kaynak: haberinburada
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