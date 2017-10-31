FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda devam eden davada, bugün darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in özel kalem müdürü eski Kurmay Albay Bünyamin Tuner ve Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Yurtdışı Plan Subayı eski Binbaşı Asım Şanöz dinlendi. Her iki sanık da darbe girişiminden bilgisi bulunmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN YER ALANLAR

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı'nda 15 ve 16 Temmuz gününe ait güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu oluşturulan ve mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporunda yüzlerce fotoğraf yer aldı. Bu fotoğraflarda darbecilerin 15 Temmuz gecesi darbeci olmayan askerleri derdest etme anları ve 16 Temmuz akşamı darbeci askerlerin teslim alınma fotoğrafları da yer alıyor.

Kayıtlar üzerinden hazırlanan bilirkişi inceleme raporunda, vatandaşların darbecilere karşı karargahtaki tarihi mücadelesine ait kareler yer alıyor. Rapora göre saat 23.48'de tam teçhizatlı kalabalık asker grubu Genelkurmay kışlasının doğu cephesinde konuşlanıyor.

HAVAYA ATEŞ AÇIYORLAR

Saat 02.23'te bir grup vatandaş, Milli Müdafaa Caddesi protokol giriş kapısından kışlaya girmeye çalışıyor. Kalabalığın zamanla artması üzerine Binbaşı Oğuzhan Konuk, silahlı askerlerle vatandaşlara müdahale ediyor.

Kurmay Binbaşı Veysel Özmen de aynı bölgeye gelerek vatandaşları engellemeye çalışıyor. Kalabalık asker grubunun, bir süre sonra hat düzeni alarak vatandaşları dışarıya çıkarmak için havaya ateş açtıkları kameralara yansıyor.

VATANDAŞLARA ATEŞ EDİYORLAR

Saat 02.39'da protokol yolu kuzey istikametinden güneydeki nöbetçi kulübesine ilerleyen Kurmay Albay Mustafa Çiçek ve Kurmay Yarbay Erdoğan Kurt'un silahlı oldukları görülüyor.

Karargaha girişleri engellendikleri için Milli Müdafaa Caddesi'nde bekleyen vatandaşlara askerlerce doğrudan ateş ediliyor ve bölgedeki askerler etrafa dağılarak mevzi alıyor.

TEKİRDAĞ'DA GÖREVLİ OLMASINA RAĞMEN KARARGAHTA

Genelkurmay nizamiyesinden darbecileri aşarak karargaha girmeyi başaran vatandaşlar, burada Tuğamiral Sinan Sürer'in de aralarında bulunduğu askerlerin ateşine maruz kalıyor. Saat 02.45'te Binbaşı Abdurrahim Aksoy, Binbaşı Gökhan Balcı, Tuğamiral Sürer ve bir özel kuvvetler personelinin, komuta katından gelerek koridorun sağ tarafına yöneldikleri ve vatandaşlara ateş ettikleri kameralara yansıyor.

Görüntülerin devamında alt kata doğru nişan alarak ateş etmeye devam eden Balcı'nın sivil kıyafetli olması dikkati çekiyor. Tahkikat sonucunda Balcı'nın Tekirdağ'da görevli olmasına rağmen o gece Genelkurmay Karargahına darbecilere destek için geldiği görülüyor.

SİVİLLERİ VURDUKTAN SONRA SÜRÜKLEDİLER

Saat 02.47'de Yarbay Bünyamin Tuner, Binbaşı Vahap Kavaker ve Asım Sanöz'ün silahlı olarak komuta katından gelmeleri ile bu esnada Tuğamiral Sürer'in ateş ettikten sonra tabancasını kontrol ettiği anlar, genel sekreterlik koridorundaki güvenlik kameralarınca kaydediliyor.

Saat 02.55'te Uzman Çavuş Mustafa Mengi, şehit edilen sivil bir vatandaşı kolundan sürükleyerek merdiven başına getiriyor.

MÜDAHALE ETMEDİ, FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Bu sırada Kurmay Albay Mustafa Çiçek olduğu belirlenen kişi de olaya müdahale etmek yerine cep telefonuyla maktulün fotoğraflarını çekiyor. Saat 02.56'da maktul kolları ve bacaklarından tutularak tam teçhizatlı askerler tarafından merdivenlerden aşağı indiriliyor. Bu olaydan yaklaşık 15 dakika sonra 3 tam teçhizatlı asker, başka bir sivil maktulü sürükleyerek asansöre götürüyor.

Binbaşı Aksoy, Uzman Çavuş Serkan Candan, Murat Bingöl ve teşhis edilemeyen bir uzman çavuşun da bu anı izledikleri görülüyor.

Kaynak: haberinburada