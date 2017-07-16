15 TEMMUZ UNUTMAYACAĞIZ HASHTAG'İYLE DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ
FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin birinci yıl dönümünde #Unutmayacağız hashtag'i Twitter'da dünya gündeminde ikinci sıraya yükseldi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)'nün kanlı 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutulmaması için sosyal medyada açılan #Unutmayacağız etiketi yoğun ilgi gördü.
TREND TOPIC LİSTESİNDE YER ALDI
Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının gündeminde ilk sırada bulunan "#Unutmayacağız" etiketi, dünya trend topic listesinde 2'nci sıraya kadar yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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